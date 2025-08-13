Погода
"Элдик Банк" стал владельцем Beeline Кыргызстан

- Карыпбай кызы Толгонай
Государственный "Элдик Банк" официально приобрел компанию "Скай Мобайл" - оператора мобильной связи Beeline Кыргызстан. Об этом сообщили в администрации президента.

Сделка по покупке 100% доли завершена и, как подчеркнули власти, проведена в соответствии с международными стандартами прозрачности и корпоративного управления.

В правительстве отметили, что решение носит стратегический характер и направлено на укрепление национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры и модернизацию экономики страны.


Теги:
#Beeline, Кыргызстан
НАЗАД  