Баткенский рис экспортируется в США и Евросоюз

Баткенский рис марки "Ак-Турпак" добрался до Америки. В прошлом, 2024 году, предприятие "Ак-Турпак Групп" экспортировало в США 5 тонн качественного риса. В этом, 2025 году, ожидается увеличение объёма экспорта до 10 тонн. Кроме того, продукция будет поставляться в европейские страны и в соседний Узбекистан. Эта тенденция подтверждает, что местные производители могут выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Выход риса "Ак-Турпак" на рынки США, Европы и Узбекистана является важным шагом в расширении экспортного потенциала Кыргызстана. Эта инициатива придаёт новый импульс развитию сельского хозяйства страны и приносит пользу как фермерам, так и государству. Если подобные предприятия будут развиваться и дальше, у сельхозпроизводства Кыргызстана появится реальный шанс выйти на мировой уровень.

Айыльный аймак Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области считается одним из передовых регионов республики по производству и переработке риса. В селе Миң-Чынар расположено ОсОО "Ак-Турпак Групп", которое успешно занимается переработкой и упаковкой риса. Это предприятие делает серьёзный шаг в направлении вывода сельскохозяйственной продукции Кыргызстана на мировой рынок.

Предприятие оснащён современными технологиями, полностью освоен процесс очистки, сушки, сортировки и упаковки риса. Это позволило повысить качество продукции и выйти на экспортные рынки. В результате увеличились объёмы выращивания риса: если раньше производство было ориентировано только на внутренний рынок, то теперь, благодаря внешнему спросу, оно расширяется и оказывает положительное влияние на местную экономику.