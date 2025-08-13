Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

Баткенский рис экспортируется в США и Евросоюз

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Баткенский рис марки "Ак-Турпак" добрался до Америки. В прошлом, 2024 году, предприятие "Ак-Турпак Групп" экспортировало в США 5 тонн качественного риса. В этом, 2025 году, ожидается увеличение объёма экспорта до 10 тонн. Кроме того, продукция будет поставляться в европейские страны и в соседний Узбекистан. Эта тенденция подтверждает, что местные производители могут выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Выход риса "Ак-Турпак" на рынки США, Европы и Узбекистана является важным шагом в расширении экспортного потенциала Кыргызстана. Эта инициатива придаёт новый импульс развитию сельского хозяйства страны и приносит пользу как фермерам, так и государству. Если подобные предприятия будут развиваться и дальше, у сельхозпроизводства Кыргызстана появится реальный шанс выйти на мировой уровень.

Айыльный аймак Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области считается одним из передовых регионов республики по производству и переработке риса. В селе Миң-Чынар расположено ОсОО "Ак-Турпак Групп", которое успешно занимается переработкой и упаковкой риса. Это предприятие делает серьёзный шаг в направлении вывода сельскохозяйственной продукции Кыргызстана на мировой рынок.

Предприятие оснащён современными технологиями, полностью освоен процесс очистки, сушки, сортировки и упаковки риса. Это позволило повысить качество продукции и выйти на экспортные рынки. В результате увеличились объёмы выращивания риса: если раньше производство было ориентировано только на внутренний рынок, то теперь, благодаря внешнему спросу, оно расширяется и оказывает положительное влияние на местную экономику.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449286
Теги:
Баткенская область, сельское хозяйство, США, экспорт, Европейский союз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  