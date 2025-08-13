В части Бишкека 15 августа не будет воды

15 августа 2025 года с 9:00 до 20:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами:

- ул. Анкара – улица Горького, река Аламедин, линия железной дороги и ул. Октябрьская.

Отключение связано с проведением работ по реконструкции водозабора "ХБО".

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.