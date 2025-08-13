Закон о государственном языке - какие требования и меры предусмотрены

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О внесении изменений в некоторые конституционные законы по вопросам использования государственного языка".

Документ, принятый Жогорку Кенешем 25 июня 2025 года, дополняет действующее законодательство новыми требованиями к знанию кыргызского языка.

По словам председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелиса Мураталиева, поправки направлены на приведение ряда законов в соответствие с конституционным законом "О государственном языке Кыргызской Республики". Теперь в законодательстве закреплены нормы о владении государственным языком для всех государственных и муниципальных служащих. Уровни владения определяются постановлением кабинета министров от января 2025 года в зависимости от занимаемой должности.

Основные положения закона

Требование знания языка распространяется на депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства, работников Национального банка, судей и прокуроров. Кандидаты на должности обязаны подтвердить знание языка сертификатом государственного учреждения "Кыргызтест".

Реклама: текст объявлений на государственном языке должен соответствовать нормам и орфографии. Согласование этой части передано органам местного самоуправления, чтобы ускорить процедуру и разгрузить комиссию.

Судопроизводство: дела должны вестись на государственном языке, с возможностью использования официального языка в предусмотренных законом случаях.

Образование: в детских садах, школах и вузах обучение и воспитание должно вестись на государственном языке.

Сфера обслуживания: не менее 60% аудиовизуальных, музыкальных и иных программ в местах обслуживания населения (кафе, вокзалы, аэропорты, торговые центры и др.) должны быть на кыргызском языке.

Ответственность за нарушения

В Кодекс о правонарушениях введена новая статья, предусматривающая меры за невыполнение требований закона о государственном языке.

При первом нарушении - письменное предупреждение с протоколом.

При повторном в течение года - штраф для юридических лиц в размере 17 тысяч сомов.

Ответственность несет руководитель организации, а не сотрудник, который не владеет языком.

Мелис Мураталиев подчеркнул, что задача не в штрафах, а в создании условий для сохранения и развития кыргызского языка как основы независимости и культурной идентичности страны.

