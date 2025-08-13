TED Talk 3: С экспертами об истинной ценности недвижимости

Бишкек, август 2025 г. - В условиях трансформации городского ядра столицы всё более актуальным становится вопрос: какова истинная ценность недвижимости в Бишкеке? Ответ на него прозвучит на площадке, посвящённого теме: "Расшифровка новой ценности недвижимости - за пределами цены за квадратный метр".

TED Talk 3 состоится 15 августа 2025 года с 14:30 до 18:00 в отеле Sheraton Bishkek. Мероприятие входит в серию инициатив, направленных на формирование открытого пространства для содержательного диалога между градостроителями, экспертами, инвесторами и жителями, объединенных стремлением к устойчивому будущему столицы. Инициатором проекта выступает компания RCA Living - девелопер флагманского жилого комплекса Royal Central Park.

В конференции примут участие признанные эксперты в области архитектуры, развития бизнеса и управления эксплуатацией объектов недвижимости. Среди них - Шаршенбек уулу Азат, один из ведущих экспертов в сфере управления эксплуатацией недвижимости, подготовивший многих руководителей для строительных компаний Кыргызстана. Его партнёром по дискуссии станет профессор, архитектор Толобай Сейдакматович - один из наиболее известных специалистов в области градостроительства и проектирования объектов будущего, который представит глубокий анализ тенденций в оценке недвижимости в новую эпоху. Также в числе выступающих - Муаззам Насибова, генеральный директор девелоперской компании с многолетним опытом в развитии проектов недвижимости, обладающая глубоким пониманием рынка и потребителей.

80 % покупателей жилья выбирают зелёные зоны, свет и удобства, а не метраж

Мировой рынок недвижимости вступает в новую эпоху - эпоху, где ценность определяется не только площадью и ценой за квадратный метр, но и качеством жизненного пространства, уровнем эмоциональной вовлеченности, глубиной человеческих связей и индексом счастья жителей.

Согласно отчёту Knight Frank Global Cities Report (2023), проекты с высоким индексом "счастья жителей" демонстрируют рост цен на 12–18 % быстрее среднего показателя по рынку. В то же время исследование McKinsey Global Housing Survey (2023) показало, что 80 % покупателей жилья в Европе и Северной Америке сегодня отдают приоритет зелёным зонам, естественному освещению и удобствам для жизни, а не чистой площади помещений.

Данный сдвиг ставит перед рынком серьёзный вопрос: не настало ли время переосмыслить критерии оценки ценности недвижимости? Ответ на него предстоит найти ведущим экспертам, исследователям и инвесторам в рамках двух специализированных дискуссионных сессий TED Talk 3.

С точки зрения урбанистики, антропологии и исследований потребительского поведения, предстоящие дискуссионные сессии будут посвящены глубокому анализу трансформации психологических установок покупателей жилья - от традиционной парадигмы "владения" к "опыту проживания". Особое внимание будет уделено значимости таких факторов, как естественное освещение, акустическая среда, ароматическое оформление пространства, выбор материалов отделки, а также эмоционально ориентированные удобства, формирующие восприятие жилой среды и оказывающие влияние на принятие решений о покупке. Параллельно всё более широкое распространение многопоколенческого образа жизни диктует новые стандарты в проектировании жилых пространств и развитии современных городских кварталов.

Ключевым акцентом программы станет детальный анализ проекта Royal Central Park - инновационного многофункционального городского комплекса формата Все в одном, реализованного в духе концепции планирования "One step to all needs" и нацеленного на воплощение ключевых индикаторов, обеспечивающих высокий уровень счастья и благополучия жителей. Вдохновленный моделью "город в 15 минут", Royal Central Park предоставляет своим резидентам возможность в пределах пешей доступности пользоваться широким спектром объектов и сервисов - от жилых апартаментов до офисов, учебных заведений, торговых центров, медицинских учреждений и сервисов по уходу за здоровьем. Рассчитанный на более чем 60 000 жителей, проект сочетает международные стандарты эксплуатации, обширные зеленые пространства и инфраструктуру, занимающую до 70 % территории, создавая тем самым новый образ жизни в столице Бишкеке.

изображение визуализации кластера The Essence

В условиях, когда 80 % зданий в Бишкеке не располагают профессиональными управляющими структурами, международные эксперты наглядно продемонстрируют, почему современная недвижимость нуждается в системном и квалифицированном управлении, и как эффективная эксплуатация способна значительно повысить качество жизни и уровень комфорта жителей.

В рамках мероприятия гости смогут посетить уникальное интерактивное пространство - "Квартиру эмоций", где каждая деталь, от света и звука до ароматов, атмосферы общения и уровня комфорта, позволит прочувствовать истинную ценность современного образа жизни.

TED Talk №3 станет событием для всех, кто ищет подлинную ценность недвижимости: от профессионалов отрасли до жителей Бишкека и инвесторов.

Данное мероприятие станет возможностью для жителей глубже познакомиться с современными стандартами жизни, которые Royal Central Park стремится внедрить первым, а также внесет вклад в формирование нового общественного понимания ценности недвижимости - не только в квадратных метрах, но и в контексте устойчивого и качественного жизненного опыта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В TED TALK 3

Время: 14:30 - 18:00 | 15 августа 2025 года Место: Банкетный зал Sheraton Bishkek Участие: Бесплатно Регистрация и дополнительная информация: г-жа Алтынай – Менеджер по продажам +996 997 118 111

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на следующих платформах: