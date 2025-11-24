ГКНБ выявил ущерб в 23 млн сомов при проекте водосчётчиков в Таласе

В ходе проверки реализации проекта по установке водяных счётчиков в городе Талас выявлены существенные нарушения, повлёкшие ущерб государству на сумму 23 млн 76 тыс. 694 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Эти средства подрядчиком возвращены на специальный счёт ГКНБ в полном объёме.

Установлено, что в 2019 году муниципальное предприятие "Таза суу" заключило контракт с ОсОО "П" на сумму 349,7 тыс. евро на поставку и установку 6 000 водяных счётчиков. Контракт включал поставку оборудования, монтаж, пусконаладку, проверку, ввод в эксплуатацию и оформление актов приёмки в рабочем состоянии.

Однако проверка показала, что большая часть поставленных счётчиков не работает, около 580 единиц отсутствуют вовсе, а 4 000 метров полиэтиленовых труб закупались по цене 35 евро за метр (ориентировочно 3 500 сом), тогда как их реальная стоимость на момент закупки составляла около 15 сомов. После завершения гарантийного периода подрядчику были возвращены гарантийные суммы без проверки качества выполненных работ и состояния оборудования.

Кроме того, с 2022 года жители продолжали оплачивать воду по старой схеме - исходя из количества проживающих в доме, несмотря на официальные заявления о внедрении системы учёта.