Кыргызстанские рукопашники взяли серебро на Играх СНГ в Москве

В Москве прошли IV Военно-спортивные Игры Вооружённых сил государств - участников СНГ, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире участвовали военнослужащие-спортсмены из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Программа включала армейский рукопашный бой, самбо, гиревой спорт, офицерское троеборье и стрельбу из штатного оружия.

Сборная Кыргызстана выступила во всех дисциплинах, а команда по армейскому рукопашному бою завоевала серебряные медали. В личном зачёте награды получили Баястан Омурзаков (до 60 кг) и Кубатбек Талантбеков (до 85 кг).

Церемония закрытия Игр состоялась 9 августа в Центральном академическом театре Российской Армии.