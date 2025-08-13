Прокуратура расследует смерть мужчины в Ленинском РУВД Бишкека

9 августа в №1 ГОМ Ленинского РУВД г. Бишкек по факту смерти гражданина М.А. прокуратурой Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 338 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (превышение власти). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение следственных действий поручено Управлению Государственного комитета национальной безопасности по городу Бишкек.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, все необходимые следственные действия проводятся под контролем органов прокуратуры.