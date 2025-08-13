Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

Прокуратура расследует смерть мужчины в Ленинском РУВД Бишкека

126  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

9 августа в №1 ГОМ Ленинского РУВД г. Бишкек по факту смерти гражданина М.А. прокуратурой Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 338 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (превышение власти). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение следственных действий поручено Управлению Государственного комитета национальной безопасности по городу Бишкек.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, все необходимые следственные действия проводятся под контролем органов прокуратуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449293
Теги:
Ленинский район, Бишкек, милиция, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  