Роналду обручился с Джорджиной Родригес

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду обручился со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, с которой они вместе уже девять лет. Об этом сообщает BBC.

О радостном событии Джорджина сообщила в соцсетях, опубликовав фото с обручальным кольцом и подписью: "Согласна. В этом и во всём остальном в жизни".

История их знакомства началась в 2016 году в Мадриде, в магазине Gucci, где Родригес работала консультантом. Как утверждает пара, это была "любовь с первого взгляда". Однако вскоре после того, как отношения стали достоянием общественности, Джорджина покинула работу из-за чрезмерного внимания фанатов к её персоне.

В 2017 году у Роналду и Родригес родилась первая совместная дочь - Алана Мартина. В 2022 году Джорджина ожидала двойню: на свет появилась девочка, но мальчик скончался вскоре после рождения. Пара также воспитывает троих старших детей футболиста, рождённых от суррогатных матерей.

Дата свадьбы, место проведения и другие подробности пока не раскрываются.