Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 101.02 - 101.98

Роналду обручился с Джорджиной Родригес

77  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду обручился со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, с которой они вместе уже девять лет. Об этом сообщает BBC.

О радостном событии Джорджина сообщила в соцсетях, опубликовав фото с обручальным кольцом и подписью: "Согласна. В этом и во всём остальном в жизни".

История их знакомства началась в 2016 году в Мадриде, в магазине Gucci, где Родригес работала консультантом. Как утверждает пара, это была "любовь с первого взгляда". Однако вскоре после того, как отношения стали достоянием общественности, Джорджина покинула работу из-за чрезмерного внимания фанатов к её персоне.

В 2017 году у Роналду и Родригес родилась первая совместная дочь - Алана Мартина. В 2022 году Джорджина ожидала двойню: на свет появилась девочка, но мальчик скончался вскоре после рождения. Пара также воспитывает троих старших детей футболиста, рождённых от суррогатных матерей.

Дата свадьбы, место проведения и другие подробности пока не раскрываются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449295
Теги:
футбол, свадьба, Португалия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  