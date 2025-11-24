В Бишкеке более 1 800 милиционеров переведены на усиленный режим службы

С завтрашнего дня более 1 800 сотрудников милиции Бишкека переходят на усиленный режим службы в связи с мероприятиями по подготовке и проведению саммита ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. Усиление продлится с 25 ноября по 3 декабря. Личный состав приведён в полную готовность.

В понедельник в Главном управлении внутренних дел Бишкека прошло построение личного состава, начавшееся с исполнения Государственного гимна КР. В ходе мероприятия проведён строевой смотр, в рамках которого проверены внешний вид, готовность и укомплектованность сотрудников.

Руководство ГУВД подчеркнуло необходимость усиления работы по предотвращению подкупа избирателей и пресечения любых попыток вмешательства в ход выборов в Жогорку Кенеш. Милиционерам поручено строго соблюдать законодательство, обеспечивать прозрачность и законность избирательного процесса, а также оперативно реагировать на сигналы и обращения граждан.

Отдельно отмечена важность вежливого и корректного отношения к населению, обеспечения общественной безопасности и поддержания порядка на высоком профессиональном уровне.