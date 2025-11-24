В Таласском районе раскрыли кражу скота на 800 тысяч сомов

В Таласское РОВД обратились трое жителей района с заявлениями. В своих обращениях они сообщили, что в ночь на 22 ноября неизвестные преступники похитили двух коров и одного жеребёнка. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205-1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Кража скота"), .

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане К.С. (1991 г.р.) и С.С. (1994 г.р.), которые были водворены в изолятор временного содержания. Установлено, что подозреваемые похищали скот как в своём, так и в соседних сёлах.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что один из подозреваемых, гражданин К.С. причастен также к краже четырёх коров, совершённой в период с апреля по август 2025 года.

Общий материальный ущерб, причинённый заявителям, составил 800 000 сомов, из которых 400 000 сомов уже возмещены. Остальная сумма возмещается в рамках продолжающихся следственных действий.

В свою очередь заявители выразили благодарность Таласской милиции за раскрытие продолжающихся с весны хищений скота и возврат части причинённого ущерба.