Погода
$ 87.30 - 87.55
€ 100.00 - 101.00

Задержан заместитель начальника ошского филиала "Кадастр"

286  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного вывода и трансформации земельного участка общей площадью 55,36 га в интересах частных лиц задержал заместителя начальника Ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Ш.К.С.

Следствием установлено, что Ш.К.С., вступив в сговор с отдельными должностными лицами, несмотря на нарушение установленных законом процедур, выдал государственный акт о праве частной собственности с изменением целевого назначения участка площадью 55,36 га.

Решением суда задержанный заключен под стражу.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449301
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  