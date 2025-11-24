Задержан заместитель начальника ошского филиала "Кадастр"

ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного вывода и трансформации земельного участка общей площадью 55,36 га в интересах частных лиц задержал заместителя начальника Ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Ш.К.С.

Следствием установлено, что Ш.К.С., вступив в сговор с отдельными должностными лицами, несмотря на нарушение установленных законом процедур, выдал государственный акт о праве частной собственности с изменением целевого назначения участка площадью 55,36 га.

Решением суда задержанный заключен под стражу.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.