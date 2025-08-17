В Кыргызстане за полгода выдано свыше 87 тысяч водительских прав

В Кыргызстане за первое полугодие 2025 года выдано 87 812 водительских удостоверений различных категорий. Об этом сообщил заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров.

По его данным, с января по июль 2025 года на теоретический экзамен для получения водительских прав зарегистрировались 308 463 кандидата. Из них успешно сдали 48 531 человек, не справились с экзаменом – 174 855, ещё 85 077 не явились.

На практическую часть экзамена записались 123 476 кандидатов. В итоге 61 998 человек успешно прошли испытание, а 61 488 – не сдали.

Из общего числа выданных удостоверений:

национального образца – 85 816,

международного – 1 597,

тракториста-машиниста – 399.

По состоянию на 1 июля 2025 года в Кыргызстане выдано 3 082 778 водительских удостоверений. Из них 2 501 112 принадлежат мужчинам и 487 365 – женщинам.