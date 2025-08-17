Погода
В КР завершается срок легализации автомобилей с иностранными номерами

- Светлана Лаптева
Заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров сообщил на пресс-конференции в агентстве "Кабар", что в первом полугодии 2025 года в Кыргызстане легализовано 5,8 тысячи автомобилей с иностранными номерами.

Порядок регистрации транспортных средств, завезённых до 31 декабря 2024 года, был утверждён 31 марта. Согласно временным правилам, владельцам был предоставлен шестимесячный срок для легализации авто.

За первое полугодие 2025 года было оформлено более 5,6 тысячи машин, а к настоящему времени общее количество легализованных автомобилей достигло 7 192. Из них 4 262 единицы имеют объём двигателя до 2 литров, а 2 930 – свыше 2 литров.

Насиров подчеркнул, что последний день легализации станет датой завершения регистрации автомобилей с иностранными номерами. После этого эксплуатация таких машин будет запрещена. Владельцам придётся либо вывезти автомобиль за пределы Кыргызстана, либо сдать его на запчасти.


