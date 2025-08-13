Индия демонстрирует самые быстрые темпы сокращения бедности

Индия зафиксировала самые быстрые темпы снижения бедности среди крупных стран в современной истории, позволив более чем 269 миллионам человек выйти из состояния крайней нужды в период с 2011–2012 по 2022–2023 годы сообщает издание India Narrative. Это стало возможным благодаря устойчивому экономическому росту, эффективным системам социальной поддержки и стратегическому использованию технологий.

Уровень крайней бедности в Индии снизился с 27,1% до всего 5,3% за указанный период, и, по прогнозам, к 2025 году этот показатель может упасть до 4–4,5%, приблизившись к полному искоренению.

Особенно заметны изменения в сельской местности - уровень бедности снизился с 18,4% до 2,8%, что отражает результаты аграрных реформ и программ поддержки сельских районов. В городах бедность сократилась с 10,7% до 1,1%, чему способствовали рост занятости и более точечная социальная защита.

Четыре штата - Уттар-Прадеш, Бихар, Мадхья-Прадеш и Раджастхан - обеспечили почти две трети общего сокращения бедности в стране. Только в Уттар-Прадеше из бедности были выведены почти 60 миллионов человек, что подчеркивает важность целевых программ в исторически менее обеспеченных регионах.

Хотя денежные показатели бедности играют важную роль, лишения часто затрагивают и другие сферы - здравоохранение, образование и уровень жизни. Индийский Индекс многомерной бедности (MPI) учитывает эту более широкую картину.

Постоянный рост ВВП Индии - в среднем более 7% в год за последние 15 лет - стал ключевым фактором снижения бедности. Этот рост создал рабочие места, повысил уровень заработной платы и расширил налоговую базу, что позволило финансировать социальные программы. Сочетание рыночных возможностей и государственных мер поддержки создало уникальный "двойной двигатель" для борьбы с бедностью.

Города также сыграли свою роль: расширение городов предоставило рабочие места, инфраструктуру и доступ к услугам. Денежные переводы от трудовых мигрантов повысили доходы в сельской местности, а рост производительности сельского хозяйства повысил устойчивость сельских районов.

Индия движется к достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) по сокращению многомерной бедности вдвое задолго до целевого срока - 2030 года. Программы ООН по развитию (ЮНДП) и Всемирный банк признали индийскую модель за её масштабируемость и экономичность. В глобальном контексте снижение бедности в Индии за последнее десятилетие является одним из крупнейших абсолютных сокращений бедности за всю историю наблюдений, говорится в статье.

