В Великобритании объявили засуху - проблемой национального масштаба

81  0
- Светлана Лаптева
Национальная группа по борьбе с засухой в Великобритании объявила текущую ситуацию с нехваткой воды в стране проблемой национального масштаба, говорится на сайте британского правительства.

В настоящее время в стране пять регионов официально находятся в состоянии засухи, а еще шесть регулярно сталкиваются с засушливой погодой. Июль этого года занял пятое место по уровню жары, август в Великобритании начался с сухой погоды. Уровень воды в реках в стране в июле снизился по сравнению с июньскими показателями, несмотря на осадки. Все эти факторы усиливают давление на уже испытывающие трудности системы водоснабжения и судоходные каналы.

Власти призвали граждан сокращать потребление воды. Были также высказаны советы, которые впоследствии подверглись критике. Так, жителей попросили удалять старые сообщения с электронной почты, поскольку дата-центры якобы потребляют огромные объемы воды для охлаждения систем.

Ранее об острой нехватке воды заявили в Ираке. По словам советника министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамада, страна сталкивается с острой нехваткой воды не только из-за климатических факторов, но и на фоне снижения поставок воды из соседних стран.

Источник: vfokuse.mail.ru


URL: https://www.vb.kg/449309
