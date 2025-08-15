В МИД КР обсудили визовые и миграционные вопросы с Турцией

Состоялась встреча Директора Консульского департамента Сейтека Жумакадыр уулу с Послом Турции Мекином Мустафа Кемаль Окемом

Пресс-служба МИД КР сообщает, что состоялась встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Сейтека Жумакадыр уулу с Послом Турецкой Республики в Кыргызской Республике г-ном Мекином Мустафа Кемаль Окемом.

В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению консульских и визовых вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны подробно рассмотрели актуальные аспекты двустороннего взаимодействия в консульской сфере, акцентируя внимание на мерах по защите прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики и Турецкой Республики, находящихся на территории друг друга.

Участники встречи также обсудили потенциальные меры по упрощению визовых и миграционных процедур, направленные на повышение их эффективности и удобства для граждан обеих стран.

Обе стороны отметили важность продолжения активного диалога и практического взаимодействия, направленного на укрепление сотрудничества и более результативное решение общих задач.