В США экспортировано 75 тонн сухофруктов из Баткенской области

С начала 2025 года из Баткена предприятием "Алтын-Аймак" экспортировано 75 тонн сухофруктов в США. Это достижение подтверждает высокое качество продукции и экспортные возможности компании. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Предприятие "Алтын-Аймак", расположенное в селе Кара-Бак Баткенского района, является современным заводом по переработке сухофруктов. Производственная мощность предприятия составляет 10 тонн в сутки.

Завод состоит из двух основных цехов: цеха быстрого и качественного сушки сырья с использованием солнечной энергии, а также линий по переработке и упаковке продукции. В сезон предприятие работает в две смены с численностью сотрудников 40-50 человек, создавая рабочие места для местных жителей.