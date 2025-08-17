Погода
В КР выдано 9 152 разрешения на тонирование передних боковых стекол

- Светлана Лаптева
Заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров сообщил что большинство разрешений на тонировку выдано физическим лицам.

- Физическим лицам - 8996,

- юридическим - 150

- нерезидентам Кыргызской Республики - 6

Он пояснил, что всего агентством было произведено 425 323 операции по регистрации и перерегистрации. А всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 млн 778 тыс. 901 транспортное средство.

Также он рассказал о доходах от тонирования передних боковых стекол за первое полугодие 2025 г. По его данным сумма составила 492,6 миллиона сомов.

Разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей было введено в действие с 1 июня 2022 года.


