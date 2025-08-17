Погода
Кыргызстан и Афганистан углубляют торгово-экономическое партнёрство

- Светлана Лаптева
По приглашению Министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыта Сыдыкова с визитом в Кыргызскую Республику прибыла делегация Исламского Эмирата Афганистан во главе с исполняющим обязанности Министра торговли и промышленности Ноуреддином Азизи.

В ходе переговоров Министр Бакыт Сыдыков отметил, что визит является важным шагом на пути дальнейшей активизации и углубления двустороннего взаимодействия. Кыргызская сторона выразила заинтересованность в поиске новых взаимовыгодных направлений сотрудничества, охватывающих перспективные сферы экономики, и проинформировала афганскую сторону о проводимых экономических реформах и значительном потенциале для наращивания взаимной торговли.

Особое внимание было уделено вопросам цифровизации, при этом кыргызская сторона подтвердила готовность поделиться накопленным опытом с афганскими партнёрами.

В свою очередь, Ноуреддин Азизи поблагодарил за приглашение и отметил перспективы расширения двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Стороны договорились об открытии торговых домов в двух странах для укрепления торгово-экономического сотрудничества.

По итогам встречи подписаны:

• Дорожная карта о развитии сотрудничества;

• Меморандум о взаимопонимании по торгово-экономическому сотрудничеству.


