В КР подготовили почти 250 специалистов для системы кадастровой оценки

В Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии прошёл отчёт по четвёртому этапу проекта по созданию системы государственной кадастровой оценки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основная задача этапа - разработка образовательных программ и подготовка специалистов, занимающихся определением кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Проект реализовывался совместно Роскадстром (Россия) и Государственным агентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Кыргызстана. Обучение прошло 241 человек, включая сотрудников ЗЕМ-агентства, налоговой службы, министерств и других государственных органов. Все слушатели успешно защитили выпускные работы и получили удостоверения и дипломы, дающие право на работу в сфере кадастровой оценки.

Организаторы подчёркивают, что подготовленные кадры станут основой для запуска и эффективного функционирования новой системы кадастровой оценки в Кыргызстане.