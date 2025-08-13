Погода
Коридорные войны: мост Трампа может отрезать Иран и Россию от Каспия

- Анвар Ажиев
Новый геополитический вихрь закручивается на Каспийском море. На неделе Армения, Азербайджан и США договорились, что Зангезурским коридором будет управлять частная американская компания при участии Турции. А это значит, что американцы и турки пытаются ослабить в этом нефтяном регионе Иран и обойти стороной соглашения о контроле над транспортным коридором со стороны России.

Зангезурский коридор - это еще не построенный транспортный маршрут, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Его длина будет около 40 км, проект предусматривает создание автомобильных и железнодорожных магистралей, которые обеспечат доступ к морским ресурсам Каспия.

После распада СССР и Первого карабахского конфликта (1992–1994) железная дорога между Азербайджаном и Нахичеванью была разобрана, и сейчас попасть туда можно только по воздуху или через Иран.

Долгое время контроль над Зангезурским коридором остается причиной споров. В 2020 году страны Каспийского бассейна подписали соглашение, которое должно было открыть коридор через Сюникскую область Армении. Но стороны долго не могли договориться о его использовании, так как Ереван хотел контролировать любую инфраструктуру на своей территории, а Баку считал, что коридор должен быть независимым.

Спор был абсурдным, потому что в соглашении было написано, что контроль над коридором осуществляет российская пограничная служба. Но почему-то Россию негласно исключили из этих переговоров.

Теперь оказывается, что Ереван готов предоставить управление коридором другому государству. Для армянской экономики проект очень дорогой, поэтому будут привлечены иностранные инвесторы. О получении 2,4 миллиарда евро кредита от международных банков для подключения к Зангезурскому коридору уже сообщила Анкара. Турция хочет использовать этот маршрут для выхода к Каспийскому морю и Центральной Азии в своих интересах. А приглашение к "каспийскому нефтяному столу" американцев в качестве "контролеров" коридора снизит влияние главного конкурента Турции в этом регионе – Ирана. Американцы же смогут использовать коридор для поставок своих военных грузов в Азербайджан. Пиарщики уже окрестили Зангезурский коридор "Мостом Трампа".

Эту геополитическую ситуацию прокомментировал председатель Фонда развития Азии Александр Собянин. Эксперт рассказал, что Дональд Трамп хочет построить дорогу, используя проблемы Ирана и военную слабость России, в надежде, что такой же подход, как с Карабахом, сработает и здесь:

"Основываясь на военных проблемах Ирана, связанных с Израилем и внутренней ситуацией. Основываясь на военной слабости России, американцы дали ложную уверенность, что такой же подход, как с Карабахом, сработает и здесь. Но речь идет о военной победе, потому что без третьего фактора, без фактора готовящегося массированного подрыва исламистских сообществ в городах-миллионниках России картинка не складывается…. И вот мы сейчас имеем ситуацию, когда, основываясь на временных слабостях России и Ирана, основываясь на том, что Британия готовит исламистские взрывы в городах-миллионниках России, а это в первую очередь азербайджанцы, а лишь во вторую очередь среднеазиатские народы под названием таджики-узбеки".

По словам эксперта, именно на азербайджанцев делают ставки деструктивщики, потому что Баку активнее всех добывает нефть на Каспийском море. Больше 30 лет в стране работают British Petroleum, ExxonMobil, Eni и другие западные компании. Нефтедобывающая отрасль составляет почти половину бюджета страны. Но проблемы с добычей нефти из-за спорных проектов и неурегулированного статуса Каспийского моря могут лишить Азербайджан "нефтяной иглы".

Александр Собянин рассказал, что Каспийское море по договорам 19 и начала 20 века принадлежит Советскому Союзу и Ирану, причем большинство соглашений до сих остаются советско-иранскими. И это создаёт сложности при разделе газа и нефти для других игроков.

"Несмотря на 35 лет независимости капиталистических Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, большинство обязывающих международных договоров носят советско-иранский характер. То есть до Исламской революции с монархией. Большинство по-прежнему носят характер двухсторонних отношений. И с этим как раз были связаны большие сложности. Раздела братской сказки под названием "Газ и нефть". Там, где были забиты живые организмы, а большая часть этого моря – мелководная, глубоководное оно только возле Ирана. А там, где Азербайджан, там, где Казахстан, там, где Россия – это очень мелководное море и очень уязвимая природа. Природа сейчас страдает, рыба страдает, тюлени страдают, потому что всем нужно было нефть и газ. А для раздела нефти и газа нет юридических твердых оснований", – заявил Александр Собянин.

Иран долгое время сопротивлялся делению Каспийского моря, стремясь достичь взаимопонимания с Россией. Если контроль над Зангезурским коридором возьмут третьи страны, не имеющие территориального отношения к Каспию, а значит и не несущие за местное население и природу никакой ответственности, вопрос становится особенно острым для региона от Абхазии и Грузии до Кыргызстана и Казахстана.

По утверждению эксперта, только Иран и Россия имеют твёрдые юридические, военные и географические основания для контроля над Каспием, где уже из-за агрессивной добычи ресурсов западными фирмами назревает экологическая катастрофа: резко снижается уровень воды, вымирают тюлени и птицы.


Центральная Азия, Кыргызстан
