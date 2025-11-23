Погода
Пресечена деятельность группы, готовившей массовые беспорядки в стране

МВД Кыргызской Республики пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. В её состав входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

По данным ведомства, задержанные планировали серию митингов по стране , после подведения итогов выборов, начиная с юга и далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.

Группа имела чёткую иерархию и распределение ролей. "Координационные группы" должны были выдвигать политические требования, а криминальные структуры - обеспечивать силовое сопровождение. Отдельные участники заранее распределили между собой будущие должности.

При обысках изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, средства связи, денежные средства в размере 150 000 долларов, документы о финансировании беспорядков, планы действий и наркотические средства. Задержанным - А.У. 1963 г.р., С.Т. 1998 г.р., А Ш. 1979 г.р., Э.Э. 1983 г.р., М.Д. 1984 г.р., Ш.Т. 1986 г.р., А.К. 1993 г.р., А.у.Э 1993 г.р. К.Н. 1993 г.р., К К. 1970 г.р. предъявлены обвинения по части 1 статьи 278 УК КР (приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и т.д.). Фигуранты водворены в ИВС.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других участников и лиц, финансировавших деятельность деструктивной группы.

По данным СМИ задержаны Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаев, телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев, сторонник партии Социал-демократы Эрмек Эрматов, бывший депутат Шайлообек Атазов и другие.


