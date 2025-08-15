ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА после камбэка и пенальти

Пари Сен-Жермен завоевал свой первый в истории Суперкубок УЕФА, сыграв вничью 2:2 и победив "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 4:3 в серии пенальти на стадионе "Фриули". Французские чемпионы совершили невероятный камбэк, забив дважды в концовке матча, а затем проявили хладнокровие в решающей серии ударов.

Тоттенхэм вышел вперёд

Команда Томаса Франка уверенно контролировала игру и уже к перерыву повела в счёте. На 39-й минуте Микки ван де Вен открыл счёт ударом головой после подачи Джеймса Мэддисона со штрафного. Сразу после перерыва капитан Кристиан Ромеро удвоил преимущество, снова отличившись ударом головой после ошибки в обороне ПСЖ.

Дисциплинированная защита и быстрые контратаки "шпор" на протяжении более 80 минут не позволяли ПСЖ создавать опасные моменты.

Поздний рывок ПСЖ

На 85-й минуте Ли Кан Ин вернул интригу мощным ударом с линии штрафной. А на четвёртой компенсированной минуте Гонсалу Рамуш сравнял счёт, замкнув передачу Усмане Дембеле с правого фланга.

Гол в самой концовке шокировал "Тоттенхэм" и перевёл игру сразу в серию пенальти.

Драма в серии пенальти

Серия началась неудачно для парижан - Витинья не реализовал первый удар. Однако игроки "Тоттенхэма" допустили две ошибки - не забили ван де Вен и Матис Тель. Решающий пенальти уверенно исполнил Нуну Мендеш, принеся ПСЖ победу 4:3 в серии.

Историческая победа

Этот трофей стал историческим - ПСЖ стал первым французским клубом, выигравшим Суперкубок УЕФА. Усмане Дембеле был признан лучшим игроком матча за ключевую голевую передачу и активные действия в атаке. Голкипер Лукас Шевалье, дебютировавший за парижан, также внёс весомый вклад, исправившись после ошибки в начале встречи.

Реакция после матча

Луис Энрике, главный тренер ПСЖ: "Мы верили до последней секунды. Эти футболисты показали, что значит бороться за каждый мяч и каждый трофей".

Томас Франк, главный тренер "Тоттенхэма": "80 минут мы полностью контролировали игру. Это жестокий способ проиграть, но мы извлечём уроки".

Итог: ПСЖ 2–2 "Тоттенхэм" (ПСЖ - победа 4–3 по пенальти)

Голы ПСЖ: Ли Кан Ин (85"), Гонсалу Рамуш (90+4")

Голы "Тоттенхэма": Микки ван де Вен (39"), Кристиан Ромеро (49")