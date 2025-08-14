Погода
Азамат Кадыралиев: Россия – главный торговый партнер Кыргызстана

- Виктория Гунгер
В текущем году отмечается 25-летие подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией. Этот документ стал прочным фундаментом братских отношений стратегического союзничества и взаимного доверия между нашими государствами. Наши страны и народы связывает вековые узы дружбы, культурно-гуманитарные связи, общие ценности, которыми мы дорожим и стремимся к их постоянному укреплению. Об этом в рамках форума заявил заместителем руководителя администрации президента КР Азамат Кадыралиев.

Он отметил, что Российская Федерация остается одним из основных торговых партнёров КР.

"В 2024 году объем взаимной торговли между нашими странами достиг $3,9 миллиарда, показав значительный рост в 25 процента. При этом экспорт наших товаров в Российскую Федерацию вырос почти на 40%. Объемы российских прямых инвестиций РФ в экономику республики ежегодно увеличиваются и по итогам прошлого года составил $280 млн", - подчеркнул он.

Он уверен, что в условиях стремительного цифрового развития вопросы технологической независимости защиты цифровых данных и развития национальной ИТ инфраструктуры выходит на передний план.

"Именно поэтому тема нынешнего форума приобретает особую актуальность. Уверен, что страны ЕАЭС, обладая большим потенциалом в сфере информационных технологий, способны и должны стать лидерами цифры. Считаю, что обмен мнениями на площадке форума будет способствовать устойчивому росту, технологическому прогрессу и взаимной выгоде", - заключил он.


