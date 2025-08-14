О! усилил покрытие: 4G LTE стал ещё лучше для туристов и жителей регионов

В Кыргызстане продолжается горячий курортный сезон: туристы с удовольствием планируют поездки и открывают для себя живописные уголки страны. А значит, быстрый и стабильный интернет особенно важен как для путешественников, так и для тех, кто сейчас на работе.

Мобильный оператор О! делает интернет быстрее и стабильнее по всей стране – ставит новые станции и обновляет оборудование. Всё ради того, чтобы интернет работал быстро и стабильно даже в самых популярных и удалённых уголках Кыргызстана.

Особое внимание – туристическим маршрутам. Так, улучшено качество 4G-интернета вдоль ключевой трассы через Боомское ущелье – именно по ней тысячи отдыхающих направляются к побережью озера Иссык-Куль. Улучшено покрытие и на самих курортах: в городах Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы, а также в сёлах – Ананьево, Боз-Булун, Бостери, Булан-Сегетту, Джениш, Джон-Булак, Корумду, Кутургу, Нововознесеновка, Новоконстантиновка, Ондоруш, Сары-Ой, Светлая Поляна, Темировка, Токтогул, Тюп, Чок-Тал.

В Чуйской области высокоскоростной интернет стал доступен в Бишкеке, Токмоке, в жилмассивах "Калыс Ордо" и "Ак Бата", а также в десятках сёл: Чым Коргон, Сокулук, им.Алиаскара Токтоналиева, Туз, Юрьевка, Ак Сай, Кошой, им.Тельмана, Военно Антоновка, Ленинское, Пригородное, Чуй, Манас, Лебединовка, Маевка, Кек Джар, Алексеевка, Суусамыр. Связь улучшена также в аэропорту "Манас", на базе отдыха "Орусай" и предприятии "Алтын Кен".

В Джалал-Абадской области сеть 4G стала доступнее в Джалал-Абаде, Базар-Коргоне, Токтогуле, Кочкор-Ате, Кербене и более чем в 30 сёлах, включая Айгыр-Джал, Алма, Арал, Благовещенка, Джаны-Базар, Джазгак, Джар-Кыштак, Жоон-Кунгой, Катар-Джангак, Кара-Башат, Кедей-Арык, Комсомол, Котормё, Курулуш, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Озгёрюш, Массы, Момбеково, Олон-Булак, Сасык-Булак, Семет, Сары-Талаа, Таран-Базар, Таш-Булак, Тенги, Торкент и им.Куйбышева.

В Нарынской области сеть укреплена в сёлах Куланак, Тюгель-Сай и на территории ГЭС "Куланак". В Ошской области улучшено покрытие в Ошe, Ноокате и сёлах Каранай, Куршаб, Арык-Бою, Жайылма, Мырза-Аке, Кыргыз-Чек, Мамажан, Дыйкан-Кыштак, Зарбалик, Джапалак, Араван, Отуз-Адыр. В Баткенской области – в сёлах Жаш-Тилек и Ондоруш.

О! сохраняет лидерство по покрытию 4G LTE населённой территории Кыргызстана – а это значит, что миллионы абонентов получают доступ к стабильной и быстрой связи, где бы они ни находились: на работе, в дороге или на летнем отдыхе.

