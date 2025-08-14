Начальника отдела судмедэкспертизы Узгена задержали за домогательство

Задержан заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы Узгенского района Ошской области гражданин Т.Б.К." по подозрению в сексуальных домогательствах к подчинённой. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ведомство обратилась гражданка Ж.С.Ж. которая сообщила, что начальник отдела, используя служебное положение, насильственно принуждал её к действиям сексуального характера. В частности, насильственно принуждал ее к действиям сексуального характера, в частности, путем применения физической силы, отправки в мессенджере "WhatsApp" сообщений с принуждением к интимной близости, а также фотографий аморального характера.

По указанному факту было возбуждено уголовное дело по статье №156 ч.1 "Побуждение к действиям сексуального характера", задержанный водворен в СИЗО ГКНБ/