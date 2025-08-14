В Кыргызстане налоговая служба начнёт списывать долги до 2022 года

Заместитель председателя ГНС КР Кубанычбек Ысабеков в видеоинтервью сообщил, что списанию подлежит налоговая задолженность, образованная за налоговые периоды до 1 января 2022 года.

В частности, самостоятельному списанию налоговыми органами подлежат:

– налоговая задолженность за периоды до 1 января 2022 года (включая случаи, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда);

– задолженность по налогу на имущество, включая налог на транспортные средства (за исключением случаев, когда в отношении указанной задолженности вынесено решение суда).

Кроме того, по отдельным направлениям может быть списана задолженность за периоды до 2024–2025 годов, в том числе при наличии решения суда, - на основании заявления налогоплательщика.

При этом списание не производится, если имеется обвинительный приговор суда либо незавершённое уголовное дело по налоговым преступлениям.

По словам Кубанычбек Ысабекова, эта мера реализуется в связи с тем, что большая часть долгов - около 12 миллиардов сомов - является безнадежной и числится более шести лет.

"Списание позволит налоговой службе очистить базу и начать работу с чистого листа.", - отметил он.

Кубанычбек Ысабеков также добавил, что списание задолженности поможет решить проблемы налогоплательщиков, у которых долги появились по вине мошенников.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства".

Законом предусмотрен ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.