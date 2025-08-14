В селе Шумкар-Уя 26 камер подключены к цифровому центру ОВД

По предложению отдела внутренних дел Таласского района, в Шумкар-Уя были установлены 26 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона. Камеры размещены следующим образом:

• В 5 школах - 12 камер;

• В 2 детских садах - 4 камеры;

• В 4 мечетях - 8 камер;

• В здании сельской администрации и центре обслуживания населения - 2 камеры.

Установленные видеокамеры оснащены функцией распознавания лиц и могут поворачиваться на 360 градусов. Они подключены к Цифровому центру наблюдения ОВД Таласской области, что позволяет дежурным сотрудникам круглосуточно контролировать территорию Шумкар-Уя.