Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис вновь переписал историю, установив мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в Стокгольме 25-летний спортсмен преодолел планку на высоте 6,29 метра, превысив своё же прежнее достижение на один сантиметр.

Это уже тринадцатое обновление мирового рекорда в карьере Дюплантиса. Предыдущий рекорд - 6,28 метра - он установил в июне 2025 года.

Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным победителем чемпионатов мира на открытом воздухе. Его стабильные выступления и способность улучшать собственные достижения делают его одним из величайших спортсменов в истории лёгкой атлетики.