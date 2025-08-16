В Ноокенском районе собрано 30 200 кг ранних томатов "Брисколино"

В селе Достук Бюргендю–Достукского айыл окмоту Ноокенского района расположенный логистический центр "Дыйкан-Ордо" в этом году в пилотном режиме высадил сорт томатов "Брисколино" на площади 0,80 га. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Этот сорт отличается ранним созреванием, высоким вкусом и привлекательным цветом, а также выращен с применением современных технологий сбора урожая.

На сегодняшний день с указанной площади собрано 30 200 килограммов томатов, которые, в соответствии с заключённым договором, готовятся к отправке на перерабатывающее предприятие "Сонун".

Кроме того, по инициативе центра подготовлено 60 тысяч саженцев клубники сортов "Альба", "Азия" и "Априка", а также саженцы капусты сорта "Билко" для передачи местным фермерам.