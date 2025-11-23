Кыргызстан поделился опытом применения ИИ в медицине на площадке ВОЗ

Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Нургуль Аднаева представила страну на пленарном заседании высокого уровня ВОЗ, посвящённом вопросам внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение. Мероприятие под названием "Искусственный интеллект для здравоохранения и ухода: практические решения для здорового будущего" прошло в Мальте.

Заседание было организовано Европейским региональным бюро ВОЗ и объединило министров здравоохранения, экспертов и представителей международных организаций из стран Европы и Центральной Азии. Участники обсуждали практические подходы к интеграции ИИ в медицинские системы, вопросы этики, управления данными и международного сотрудничества.

Выступая на пленарной сессии "На пути к ответственному использованию ИИ в здравоохранении: этика, управление и региональное сотрудничество", Нургуль Аднаева представила опыт Кыргызстана по внедрению цифровых решений и развитию технологий искусственного интеллекта. Она подчеркнула необходимость защищать персональные данные граждан, обеспечивать этичное использование ИИ и повышать цифровую грамотность медицинских работников.

По словам Аднаевой, развитие ИИ должно укреплять роль врача и учитывать права пациентов, а не заменять специалистов. Особое внимание она уделила работе, проводимой в рамках реализации Цифрового кодекса Кыргызской Республики, который впервые формирует правовые основы для регулирования применения ИИ в медицине.

Разрабатываемые механизмы направлены на повышение прозрачности алгоритмов, предотвращение дискриминации, защиту медицинских данных и определение ответственности при использовании ИИ для принятия решений. Кыргызстан рассматривает этические вопросы как ключевую часть цифровой трансформации и продолжает придерживаться принципов безопасного и человеко-ориентированного подхода в сфере здравоохранения.