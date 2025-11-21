С 22 ноября в столице начнёт работать новый электробусный маршрут №33

С 22 ноября 2025 года в Бишкеке начинает работу новый маршрут электробуса №33. По направлению от ДЕПО-2 до жилого массива "Молодёжный квартал" начнут курсировать современные экологичные электробусы.

По данным муниципалитета, маршрут №33 охватывает крупные магистрали столицы и проходит по следующим улицам:

проспект Ш.Баатыра

улица Ауэзова

улица Анкара

улица Горького

улица Юнусалиева

улица Ахунбаева

улица Жукеев-Пудовкина

улица А.Токомбаева

улица Байтик Баатыра

улица Семетей

проспект Ч.Айтматова

улица А.Масалиева

конечная остановка - "Молодёжный квартал"

Электробусы на данном маршруте предоставят горожанам более комфортный, бесшумный и экологичный способ передвижения.

Муниципалитет напоминает пассажирам о необходимости соблюдать чистоту в общественном транспорте и бережно относиться к городскому имуществу.