С 22 ноября в столице начнёт работать новый электробусный маршрут №33

С 22 ноября 2025 года в Бишкеке начинает работу новый маршрут электробуса №33. По направлению от ДЕПО-2 до жилого массива "Молодёжный квартал" начнут курсировать современные экологичные электробусы.
По данным муниципалитета, маршрут №33 охватывает крупные магистрали столицы и проходит по следующим улицам:
проспект Ш.Баатыра
улица Ауэзова
улица Анкара
улица Горького
улица Юнусалиева
улица Ахунбаева
улица Жукеев-Пудовкина
улица А.Токомбаева
улица Байтик Баатыра
улица Семетей
проспект Ч.Айтматова
улица А.Масалиева
конечная остановка - "Молодёжный квартал"
Электробусы на данном маршруте предоставят горожанам более комфортный, бесшумный и экологичный способ передвижения.
Муниципалитет напоминает пассажирам о необходимости соблюдать чистоту в общественном транспорте и бережно относиться к городскому имуществу.