Трёх экс-судей хотят привлечь за смягчение приговора Кумарбеку Абдырову

Совет судей Кыргызской Республики рассмотрит ряд вопросов, в том числе представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности бывших судей судебной коллегии по уголовным делам и административным правонарушениям Бишкекского городского суда Б.С.И., Ж.М. и А.К.К.

Основанием для внесения представления стали материалы уголовного дела в отношении Кумарбека Абдырова, который подозревается в серийных изнасилованиях и убийствах девушек.

13 октября 2015 года он был задержан сотрудниками милиции после нападения на девушку. 11 февраля 2016 года Октябрьский районный суд признал его виновным в покушении на убийство и приговорил к 12 годам лишения свободы. 12 мая 2016 года судебная коллегия Бишкекского горсуда изменила квалификацию инкриминируемых деяний и вынесла новый приговор, назначив наказание в виде 7 лет лишения свободы.

28 апреля 2018 года Абдыров был освобождён условно-досрочно в связи с применением амнистии.

По данным следственных органов, после освобождения Абдыров продолжил совершение преступлений, включая эпизод, произошедший 27 сентября 2025 года в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Генеральная прокуратура просит Совет судей рассмотреть вопрос о согласии на привлечение экс-судей к уголовной ответственности. Решение по данному представлению будет принято в установленном порядке.


