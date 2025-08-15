"Кайрат" впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" сделал исторический шаг, впервые пробившись в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

В двухматчевом противостоянии с словацким "Слованом" алматинцы показали упорство и выдержку. В Братиславе хозяева поля победили 1:0, воспользовавшись ошибкой защитника "Кайрата". По сумме двух матчей счёт сравнялся - 1:1, а в дополнительное время голов не было. В серии пенальти сильнее оказались игроки "Кайрата" - 4:3, обеспечив себе место в плей-офф.

Следующим соперником казахстанского клуба станет шотландский "Селтик". Матчи пройдут 20 и 26 августа 2025 года.

Историческое достижение "Кайрата" стало значимым событием для казахстанского футбола, открывая новые перспективы для команды на международной арене.