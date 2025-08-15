Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.30 - 102.30

"Кайрат" впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов

109  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" сделал исторический шаг, впервые пробившись в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

В двухматчевом противостоянии с словацким "Слованом" алматинцы показали упорство и выдержку. В Братиславе хозяева поля победили 1:0, воспользовавшись ошибкой защитника "Кайрата". По сумме двух матчей счёт сравнялся - 1:1, а в дополнительное время голов не было. В серии пенальти сильнее оказались игроки "Кайрата" - 4:3, обеспечив себе место в плей-офф.

Следующим соперником казахстанского клуба станет шотландский "Селтик". Матчи пройдут 20 и 26 августа 2025 года.

Историческое достижение "Кайрата" стало значимым событием для казахстанского футбола, открывая новые перспективы для команды на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449347
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  