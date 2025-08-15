Обвинения в домашнем насилии с Джервонты Дэвиса сняты

Прокуратура округа Майами‑Дейд во Флориде сняла обвинения в домашнем насилии с чемпиона по боксу Джервонты Дэвиса, сообщает Baltimore Sun.

30-летний боксер был арестован 11 июля по обвинению в нападении на свою бывшую девушку, мать двоих его детей. Ему предъявлялось обвинение в нанесении побоев.

Как сообщил представитель прокуратуры, дело закрыто, поскольку потерпевшая отказалась от уголовного преследования.

Ранее Дэвис уже сталкивался с обвинениями в домашнем насилии в 2020 и 2022 годах. На профессиональном счету американца - 31 бой: 30 побед и 1 ничья.

Боксер продолжит подготовку к новым поединкам без юридических ограничений.