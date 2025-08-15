Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.30 - 102.30

Обвинения в домашнем насилии с Джервонты Дэвиса сняты

131  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура округа Майами‑Дейд во Флориде сняла обвинения в домашнем насилии с чемпиона по боксу Джервонты Дэвиса, сообщает Baltimore Sun.

30-летний боксер был арестован 11 июля по обвинению в нападении на свою бывшую девушку, мать двоих его детей. Ему предъявлялось обвинение в нанесении побоев.

Как сообщил представитель прокуратуры, дело закрыто, поскольку потерпевшая отказалась от уголовного преследования.

Ранее Дэвис уже сталкивался с обвинениями в домашнем насилии в 2020 и 2022 годах. На профессиональном счету американца - 31 бой: 30 побед и 1 ничья.

Боксер продолжит подготовку к новым поединкам без юридических ограничений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449348
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  