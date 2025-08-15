Тайсон и Парис Фьюри в третий раз обновили свадебные клятвы

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри и его жена Парис в третий раз обновили свои свадебные клятвы на церемонии во Франции. В торжестве приняли участие все семь их детей: сыновья Принц Джон Джеймс (13), Принц Тайсон II (9), Принц Адонис Амазия (6) и Принц Рико (2), а также дочери Венесуэла (15), Валенсия (7) и Афина (4).

Церемония прошла в церкви Сен-Мартен-Сен-Огюстен. Парис выбрала белое кружевное платье, а Тайсон - кремовую рубашку, белые шорты и сандалии. Дети также выглядели празднично: мальчики - в одинаковых костюмах, девочки - в белых платьях.

Пара впервые поженилась в 2008 году, затем обновила клятвы в 2013 году в Нью-Йорке. Фьюри завершил карьеру профессионального боксера в январе 2025 года после второго поражения от Александра Усика.

Семья Фьюри воспитывает семь детей и в 2023 году участвовала в сериале Netflix "At Home With the Furys", демонстрируя жизнь знаменитой семьи. Тайсон отметил, что жена поддерживала его в трудные годы борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, а также пережила потерю ребёнка в 2024 году, будучи беременной восьмым ребёнком.

Церемония подчеркнула сплочённость и любовь семьи Фьюри, став ещё одной важной страницей в их истории.