Силы самообороны (ССО) Японии заявили, что потопят китайский авианосец "Фуцзянь". Ведущее японское СМИ "Санкэй симбун" процитировало слова официального представителя ССО о том, что, как только авианосец "Фуцзянь" вместе с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) начнет военную операцию в Тайваньском проливе, японские военные вместе с американскими потопят "Фуцзянь".

Несколько дней назад японские официальные лица заявили, что принятие на вооружение "Фуцзяня" меняет правила игры. Если НОАК применит силу в отношении Тайваня, ВС США и Японии будут вынуждены в первую очередь потопить "Фуцзянь", чтобы ослабить возможности КНР по захвату острова силой.

Китай не будет делать первый выстрел в сторону Японии. Японцы это хорошо понимают, и, так как КНР не несет угрозу Японии, превентивный удар по "Фуцзяню" можно будет назвать очередным Перл-Харбором.

Цель японских СМИ и ССО состоит в том, чтобы продолжить дело экс-главы государства Синдзо Абэ в избавлении Японии от статуса побежденной страны, освобождении от оков Штатов и движения в направлении обладания вооруженными силами. Особенностью характера японцев является то, что они хорошо умеют скрывать свое истинное лицо, они говорят одно, а за спиной – другое. Японские правые всегда надеялись посредством раздувания "китайской угрозы" изменить мирную конституцию и получить оправдание для наращивания ВС. США, которые пережили Перл-Харбор, это понимают, поэтому не стремятся развязать Токио руки, чтобы "собака не покусала хозяина".

Вторая цель – запугать Китай, чтобы тот не начал войну против Тайваня, поэтому Токио выступил с неприкрытой угрозой. Согласно конституции страны, Японию имеет право на самооборону, позволяющее участвовать в войне только в случае угрозы ее существованию – при нападении на нее или на страну, с которой у нее тесные связи. Тайвань не является страной, независимость которой признана международным сообществом. Очевидно, что Япония безосновательно пытается использовать проблему Тайваня, чтобы предотвратить воссоединение Китая. Токио меньше всего хочет этого, так как разделенный Китай отвечает его геополитическим интересам.

Заявление представителей ССО служит интересам консервативных японских избирателей. Согласно опросу общественного мнения, проведенному информационным агентством "Киодо Цусин", рейтинг правительства составил 69,9%, что на 5,5% больше, чем в октябре. В то же время почти половина японцев согласилась с бреднями премьер-министра Санаэ Такаити о том, что нападение КНР на Тайвань может стать ситуацией, "угрожающей выживанию" Японии. После громких заявлений рейтинг Такаити только вырос. Почти половина населения поддержала военное вмешательство в Тайваньский пролив. Таким образом, проблема не в некоторых политиках, а во всей Японии. Многолетнее возвеличивание агрессии привело к возрождению японского милитаризма.

Токио, выражая свое хорошее расположение к Штатам, готов взять на себя "роль Украины" и стать передовой конфликта в Тайваньском проливе. Япония надеется, что сможет доказать США свою ценность в деле потопления китайского авианосца, чтобы в обмен получить дополнительную американскую поддержку. Ранее Япония подписала с США масштабную торговую сделку, согласно которой она инвестирует 550 миллиардов долларов в США. При этом Штаты получат 90% прибыли, а Японии останется только 10%. И надо было как-то отвлечь внимание населения от этой сделки.

Маловероятно, что Токио будет провоцировать войну с Китаем. Прежде всего, эксперты считают, что за всем этим стоят США со своими целями в Тихом океане. Они хотят использовать удаленный от них конфликт для противодействия Китаю, не вступая в прямую конфронтацию и сводя к минимуму собственные потери. Вашингтон строит радужные планы по использованию Японии как Украины, чтобы потом хорошо заработать на продаже вооружений.

Война на Корейском полуострове принесла Японии наибольшую выгоду. Многие считают, что Токио также хочет спровоцировать войну в Тайваньском проливе, но зачем ему это? США используют Японию в качестве базы снабжения в течение многих лет после окончания Корейской войны. Вашингтон не вовлечен непосредственно в военные дела Тайваня, поэтому тот не обладает такой мощью, как Украина. Штаты предпочитают тихо сосать кровь из своих союзников, и пока что предпочитают сохранение статус-кво в Тайваньском проливе. Вашингтон не вступит в войну с Китаем, обладающим ядерным оружием, поэтому вероятность вовлечения Японии в конфликт очень мала. Об этом говорится в документах Пентагона.

Японцы, возможно, не разбираются в военной мощи Японии и Китая, но Токио должен понимать разницу в силе. Страны до смешного отличаются по количеству ядерных боеголовок. Япония выступает за нанесение превентивного удара по КНР, как в Перл-Харборе. ССО могут провести наступательные операции с использованием гиперзвуковых ракет, американских Tomahawk, истребителей F-35 с норвежскими ракетами JSM или американскими AGM-158, а также военных кораблей Aegis, подводных лодок Taigei с противокорабельными ракетами типа 12. В настоящее время их основной целью обозначен авианосец "Фуцзянь".

Конечно, от японского народа также звучат призывы взорвать китайскую ГЭС "Три ущелья", что приведет к гибели 500 миллионов человек в Китае. Однако у Японии нет такой возможности. Хотя страна действительно обладает определенной военной мощью, "Фуцзянь" действует не в одиночку, а опирается на боевую группу, включающую эсминец типа 055 водоизмещением 10 тысяч тонн, эсминец типа 052D и фрегат проекта 054A. Это обеспечивает мощные возможности в области противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны. У Китая 3370 истребителей, в то время как у Японии всего 370, а военных кораблей – 690 против 139 японских. У истребителя J-20 скорость и боевой радиус больше, чем у F-35. И самое главное, военная промышленность Китая намного сильнее, так как истребители Япония в основном закупает.

Хотя в Белой книге обороны Японии за 2025 год Китай назван главным стратегическим вызовом, вероятность военного вмешательства Токио невелика, поскольку неизвестно, придут ли ей на помощь Штаты. Проблемы Японии – не проблема США. Вашингтон даже не направил свои ВС Израилю, а их авианосец с позором отступил после нападения хуситов. 17 ноября ВС США вывели с авиабазы морской пехоты Ивакуни в Японии мобильные наземные установки Typhon.

Япония хочет сдержать стремительный рост военной мощи КНР в случае воссоединения Китая. В этом случае морские транспортные пути будут надежно контролироваться Пекином, а экономика и промышленность Японии станут еще более неконкурентоспособными. Даже если в Тайваньском проливе возникнет конфликт, это с большой вероятностью не будут военные действия, а экономическая блокада Китая Штатами и другими странами. Конечно, Пекин не оставит это без контрмер. Поэтому Япония вряд ли повторит Перл-Харбор.

Некоторые "проснувшиеся" японцы недавно вышли на акцию протеста против Такаити, требуя ее отставки. Они подчеркнули, что "тот, кто не умеет вести дипломатию, не годится на пост премьер-министра". Но это не говорит о том, что большинство японцев стремятся к миру, потому что масштаб протестов слишком мал. Напротив, судя по росту рейтинга Такаити, нынешняя Япония движется в сторону милитаризации.

Токио ждет ослабления Китая, чтобы начать воевать против него. Некоторые японские интернет-пользователи обнаружили, что Китай провел учения по уничтожению истребителей F-16 и F-35, находящихся на вооружении ССО. Но шансы на победу Японии в конфликте с КНР равны нулю, потому что она не дождется помощи от США, Австралии, Южной Кореи и других стран. На Украине другая ситуация. А Япония – это просто колония Штатов. У Китая есть 600 ядерных боеголовок – и это далеко не две ядерные бомбы, сброшенные Америкой на японскую территорию. Единственный правильный путь для Токио – избавиться от собачьего поводка Штатов.

