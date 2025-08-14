Эдуард Кубатов стал первым кыргызстанцем, покорившим К2 без кислорода

Кыргызстанский альпинист Эдуард Кубатов совершил историческое восхождение на К2 (8 611 м) без использования кислородных баллонов, сообщает российский "Клуб 7 вершин" в Facebook.

По словам организации, восхождение 2025 года оказалось крайне сложным. Погодные условия и лавины задерживали экспедиции, и многие команды так и не смогли попытаться достичь вершины. Кубатов проявил упорство и профессионализм, став одним из немногих успешных покорителей "Горы-горы" в этом сезоне.

Эдуард Кубатов уже вошёл в историю Кыргызстана в мае 2023 года, став первым кыргызстанцем, покорившим Эверест (8 848 м). Тогда он поднял флаг страны на высоте 8 848 метров в составе экспедиции "Клуба 7 вершин".

К2, вторая по высоте вершина Земли, известна как "Гора-убийца" из-за крутых склонов, лавин и нестабильной погоды, что делает её восхождение более техничным, чем на Эверест. Вершина расположена на хребте Балторо в системе Каракорум, на границе Пакистана (Гилгит-Балтистан) и Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Эдуард Кубатов также является руководителем Федерации альпинизма Кыргызстана и известен как выдающийся спортсмен и организатор. В сообщении "Клуба 7 вершин" говорится:

"Поздравляем нашего друга Эдуарда Кубатова с восхождением на К2, вершину мечты! Остались самые сильные и упорные, и удача им улыбнулась".

Восхождение Кубатова стало значимым событием для кыргызстанского и мирового альпинизма, подтвердив статус страны на международной арене горного спорта.