Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.02 - 101.98

Эдуард Кубатов стал первым кыргызстанцем, покорившим К2 без кислорода

175  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский альпинист Эдуард Кубатов совершил историческое восхождение на К2 (8 611 м) без использования кислородных баллонов, сообщает российский "Клуб 7 вершин" в Facebook.

По словам организации, восхождение 2025 года оказалось крайне сложным. Погодные условия и лавины задерживали экспедиции, и многие команды так и не смогли попытаться достичь вершины. Кубатов проявил упорство и профессионализм, став одним из немногих успешных покорителей "Горы-горы" в этом сезоне.

Эдуард Кубатов уже вошёл в историю Кыргызстана в мае 2023 года, став первым кыргызстанцем, покорившим Эверест (8 848 м). Тогда он поднял флаг страны на высоте 8 848 метров в составе экспедиции "Клуба 7 вершин".

К2, вторая по высоте вершина Земли, известна как "Гора-убийца" из-за крутых склонов, лавин и нестабильной погоды, что делает её восхождение более техничным, чем на Эверест. Вершина расположена на хребте Балторо в системе Каракорум, на границе Пакистана (Гилгит-Балтистан) и Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Эдуард Кубатов также является руководителем Федерации альпинизма Кыргызстана и известен как выдающийся спортсмен и организатор. В сообщении "Клуба 7 вершин" говорится:

"Поздравляем нашего друга Эдуарда Кубатова с восхождением на К2, вершину мечты! Остались самые сильные и упорные, и удача им улыбнулась".

Восхождение Кубатова стало значимым событием для кыргызстанского и мирового альпинизма, подтвердив статус страны на международной арене горного спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449353
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  