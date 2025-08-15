Погода
Матч Манчестер Юнайтед U21 прерван из-за травмы Секу Конэ

52  0
- Самуэль Деди Ирие
Матч Манчестер Юнайтед U21 против Тамворта в Кубке Национальной лиги был прерван из-за травмы полузащитника Секу Конэ.

Инцидент произошёл во втором тайме, когда 19-летний малийский игрок получил удар головой, защищая угловой. Конэ находился на поле около 15 минут, после чего был вынесен на носилках с маской на лице. На момент остановки игры счёт был 0:0.

Манчестер Юнайтед сообщил:

"Секу в сознании, стабилен и общается с медицинской командой. В целях предосторожности он доставлен в больницу для дальнейших обследований".

Официальный аккаунт Тамворта добавил:

"Из-за медицинской ситуации мы вынуждены прервать матч. Желаем безопасного возвращения всем фанатам, сотрудникам и игрокам Манчестер Юнайтед, особенно Секу Конэ - скорейшего восстановления".

Прерывание матча было вызвано необходимостью замены скорой помощи, что не позволило продолжить игру.


