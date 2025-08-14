КПЛ-2025: расписание 17-го тура и ключевой матч "Мурас Юнайтед" – "Алай"

С 14 по 17 августа пройдут матчи 17-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги (КПЛ-2025), сообщает пресс-служба КПФЛ.

На данный момент лидируют "Алай" и "Мурас Юнайтед", набравшие по 35 очков, однако "Алай" сыграл 16 матчей, а "Мурас Юнайтед" - 15. Это делает их очное противостояние 16 августа в Джалал-Абаде на стадионе "Курманбек" главным событием тура.

В борьбе за верхние позиции также находятся:

"Барс" – 34 очка

"Дордой" – 32 очка

"Абдыш-Ата" – 32 очка (16 матчей)

Всего в Премьер-Лиге Кыргызстана 2025 года участвуют 14 команд, которые ведут ожесточённую борьбу за чемпионство и призовые места.

Расписание 17-го тура:

14 августа:

Барс – Нефтчи, г. Каракол, стадион "Ынтымак Арена", 20:00

Азиягол – Талант, с. Беш-Кунгей, стадион "Достук Арена", 20:30

15 августа:

Кыргызстаналтын – ОшМу, г. Кара-Балта, стадион "Манас", 20:30

Озгон – Алга, г. Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 20:30

Бишкек Сити – Абдыш-Ата, г. Кант, стадион "Нитро Арена", 20:30

16 августа:

Мурас Юнайтед – Алай, г. Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 20:30

17 августа:

Илбирс – Дордой, г. Кант, стадион "Нитро Арена", 20:30

Примечание:

Очный матч между "Мурас Юнайтед" и "Алай" может оказаться решающим в борьбе за лидерство на старте второй половины сезона. Болельщики ожидают ярких игр, напряженной борьбы и возможных сенсаций в туре.

Фанатов призывают посещать стадионы и поддерживать команды в этот решающий период чемпионата.