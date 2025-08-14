Депутат переплыл Иссык-Куль за рекордные 6 часов 7 минут

Депутат Кара-Балтинского городского кенеша Чынгыз Дегенбаев совершил уникальное спортивное достижение, переплыв озеро Иссык-Куль за 6 часов 7 минут.

Преодоление озера длиной более 60 километров стало рекордным для Кыргызстана. Депутат готовился к этому заплыву несколько месяцев, сочетая тренировки на воде и на суше для выносливости и силы.

Во время заплыва участник преодолел сильные течения и холодную воду озера, показывая высокий уровень физической подготовки и психологической стойкости. В заплыве ему помогала группа поддержки на катерах, обеспечивая безопасность и контроль за состоянием спортсмена.

По словам депутата, цель заплыва - пропаганда здорового образа жизни и спорта, а также привлечение внимания к экологической чистоте Иссык-Куля.