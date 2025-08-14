Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.02 - 101.98

Депутат переплыл Иссык-Куль за рекордные 6 часов 7 минут

175  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Кара-Балтинского городского кенеша Чынгыз Дегенбаев совершил уникальное спортивное достижение, переплыв озеро Иссык-Куль за 6 часов 7 минут.

Преодоление озера длиной более 60 километров стало рекордным для Кыргызстана. Депутат готовился к этому заплыву несколько месяцев, сочетая тренировки на воде и на суше для выносливости и силы.

Во время заплыва участник преодолел сильные течения и холодную воду озера, показывая высокий уровень физической подготовки и психологической стойкости. В заплыве ему помогала группа поддержки на катерах, обеспечивая безопасность и контроль за состоянием спортсмена.

По словам депутата, цель заплыва - пропаганда здорового образа жизни и спорта, а также привлечение внимания к экологической чистоте Иссык-Куля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449357
Теги:
Иссык-Кульская область, Кара-Балта, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  