В общественном транспорте Бишкека проходит проверка оплаты проезда

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек совместно с сотрудниками МП "Бишкекский городской транспорт" и компанией "Тулпар" продолжают проводить рейды по проверке оплаты проезда в общественном транспорте.

В ходе рейдов в отношении пассажиров, не оплативших проезд и не получивших талон, составляются протоколы в соответствии с частью 8 статьи 199 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Штраф за неоплату проезда составляет 1000 сомов и оформляется инспекцией общественного транспорта при Департаменте.

Столичная мэрия напоминает: при оплате наличными в общественном транспорте необходимо получать талон. Каждый талон имеет индивидуальный номер и действителен только для одного рейса.