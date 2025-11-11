Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

В общественном транспорте Бишкека проходит проверка оплаты проезда

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек совместно с сотрудниками МП "Бишкекский городской транспорт" и компанией "Тулпар" продолжают проводить рейды по проверке оплаты проезда в общественном транспорте.

В ходе рейдов в отношении пассажиров, не оплативших проезд и не получивших талон, составляются протоколы в соответствии с частью 8 статьи 199 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Штраф за неоплату проезда составляет 1000 сомов и оформляется инспекцией общественного транспорта при Департаменте.

Столичная мэрия напоминает: при оплате наличными в общественном транспорте необходимо получать талон. Каждый талон имеет индивидуальный номер и действителен только для одного рейса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449360
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  