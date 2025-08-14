Кыргызстан расширил возможности частных клиник в лечении онкологии

В Кыргызстане были расширены возможности частных клиник для борьбы с онкологией. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, кабинет министров Кыргызской Республики принял изменения в постановление "О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности" по которому в перечень лицензируемых видов медицинской деятельности в частном секторе включены онкология, паллиативная помощь, медицинская реабилитация и абилитация. Суть реформы - устранение из процесса получения лицензий лишних препятствий и правовых противоречий.

Уже есть первые результаты, Министерство здравоохранения выдало две лицензии на диагностику и лечение онкологии.