Вакансия: требуется сантехник

Требуется: Сантехник со сварочными навыками
В организацию требуется опытный сантехник, владеющий сваркой как по металлу, так и по пластику.
Обязанности:
- Монтаж и ремонт сантехнических систем (водоснабжение, канализация, отопление);
- Выполнение сварочных работ по металлу и пластику;
- Диагностика и устранение неисправностей;
- Плановое техническое обслуживание оборудования.
Требования:
- Опыт работы сантехником от 2 лет;
- Навыки сварки металла (газо- или электродуговая) и пластика (ПНД, ПП, ПВХ и др.);
- Знание технологий монтажа и ремонта инженерных систем;
- Ответственность, аккуратность, умение работать самостоятельно.
Условия:
- Режим работы: 4 дня в неделю;
- Заработная плата - по результатам собеседования;
- Официальное оформление, стабильная загрузка.
Контактный телефон: 0701770110
Место работы: В центре города