Вакансия: требуется сантехник

Требуется: Сантехник со сварочными навыками

В организацию требуется опытный сантехник, владеющий сваркой как по металлу, так и по пластику.

Обязанности:

Монтаж и ремонт сантехнических систем (водоснабжение, канализация, отопление); Выполнение сварочных работ по металлу и пластику; Диагностика и устранение неисправностей; Плановое техническое обслуживание оборудования.

Требования:

Опыт работы сантехником от 2 лет; Навыки сварки металла (газо- или электродуговая) и пластика (ПНД, ПП, ПВХ и др.); Знание технологий монтажа и ремонта инженерных систем; Ответственность, аккуратность, умение работать самостоятельно.

Условия:

Режим работы: 4 дня в неделю; Заработная плата - по результатам собеседования; Официальное оформление, стабильная загрузка.

Контактный телефон: 0701770110

Место работы: В центре города