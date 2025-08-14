Вакансия: требуется сантехник

Погода
Требуется: Сантехник со сварочными навыками

В организацию требуется опытный сантехник, владеющий сваркой как по металлу, так и по пластику.

Обязанности:

  1. Монтаж и ремонт сантехнических систем (водоснабжение, канализация, отопление);
  2. Выполнение сварочных работ по металлу и пластику;
  3. Диагностика и устранение неисправностей;
  4. Плановое техническое обслуживание оборудования.

Требования:

  1. Опыт работы сантехником от 2 лет;
  2. Навыки сварки металла (газо- или электродуговая) и пластика (ПНД, ПП, ПВХ и др.);
  3. Знание технологий монтажа и ремонта инженерных систем;
  4. Ответственность, аккуратность, умение работать самостоятельно.

Условия:

  1. Режим работы: 4 дня в неделю;
  2. Заработная плата - по результатам собеседования;
  3. Официальное оформление, стабильная загрузка.

Контактный телефон: 0701770110

Место работы: В центре города


