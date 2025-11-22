Счётная палата указала на проблемы в документации и закупках спиртзавода

На очередном заседании Совета Счётной палаты Кыргызской Республики были рассмотрены результаты аудитов соответствия Государственного агентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции при Кабинете Министров КР, а также Государственного предприятия "Кара-Балтинский спиртовый завод". Проверка охватила период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Совет обсудил результаты аудита исполнения бюджета агентства по контролю за производством и оборотом спирта и алкогольной продукции.

Аудит выявил ряд организационных и учётных недостатков. Установлено, что учёт изъятых незаконных спиртных напитков, их остатков, а также материалов, переданных в правоохранительные органы, велся ненадлежащим образом.

Кроме того, были выявлены задержки в передаче материалов по наложению штрафных санкций в подразделения службы судебных исполнителей. На 2023 год не был утверждён план государственных закупок, а документы, подтверждающие командировочные расходы, оказались неполными. По итогам проверки Счётная палата рекомендовала принять меры по устранению нарушений.

В ходе аудита государственного предприятия "Кара-Балтинский спиртовый завод" выявлены вопросы, связанные с заключением трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и распределением обязанностей сотрудников. В ряде договоров не были конкретизированы функции работников, отсутствовал единый порядок определения размеров заработной платы. Премии в основном выплачивались к профессиональным и праздничным датам, а надбавки за вредные условия труда начислялись без аттестации рабочих мест.

Также установлено, что требования законодательства о государственных закупках выполнялись не в полном объёме: план закупок не утверждался своевременно, анализ рынка не проводился. На предприятии не оформлялись первичные бухгалтерские документы - в частности, дефектные акты и акты установки запасных частей для автотранспортных средств.

Счётная палата представила предприятию рекомендации по совершенствованию внутренних регламентов, усилению контроля и устранению выявленных нарушений.