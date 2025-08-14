Кыргызстан планирует закупить два современных пассажирских самолета

Подписано соглашение о сотрудничестве между Российско-Кыргызским Фондом развития, Евразийским банком развития, ОАО "Элдик Банк" и ОАО "Аэропорты Кыргызстана" о реализации проекта по покупке двух авиалайнеров Airbus A320/A321 или Boeing 737NG. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Согласно документу, стороны намерены провести детальный анализ проекта, подготовить финансовую модель и совместно привлечь инвестиции. Реализацию планируют начать в сентябре 2025 года.

Инициатива позволит обновить парк воздушных судов страны, повысить комфорт и доступность перелётов для граждан, а также расширить географию полётов.

"Мы уверены, что реализация этого проекта даст новый уровень качества авиасообщения и станет важным вкладом в укрепление транспортной инфраструктуры Кыргызстана", - отметили участники соглашения.