Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.02 - 101.98

Кыргызстан планирует закупить два современных пассажирских самолета

95  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подписано соглашение о сотрудничестве между Российско-Кыргызским Фондом развития, Евразийским банком развития, ОАО "Элдик Банк" и ОАО "Аэропорты Кыргызстана" о реализации проекта по покупке двух авиалайнеров Airbus A320/A321 или Boeing 737NG. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

Согласно документу, стороны намерены провести детальный анализ проекта, подготовить финансовую модель и совместно привлечь инвестиции. Реализацию планируют начать в сентябре 2025 года.

Инициатива позволит обновить парк воздушных судов страны, повысить комфорт и доступность перелётов для граждан, а также расширить географию полётов.

"Мы уверены, что реализация этого проекта даст новый уровень качества авиасообщения и станет важным вкладом в укрепление транспортной инфраструктуры Кыргызстана", - отметили участники соглашения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449369
Теги:
Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  