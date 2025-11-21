Погода
Задержан бывший глава Мирмахмудовского айыл окмоту

В рамках расследования уголовного дела по факту финансирования деятельности организованной преступной группы, возглавляемой Кадыром Досоновым (кличка "Дженго") сотрудники ГКНБ задержали Г.Ш.М. (1976 г.р.), бывшего главу Мирмахмудовского айыл окмоту.

По данным ведомства, через аффилированных лиц Г.Ш.М. получал доходы от коммерческой структуры ОсОО "Ноокат универсал базар", которые направлялись на финансирование указанной ОПГ.

По итогам оперативно-следственных мероприятий земельный участок площадью 14 276,28 м², находившийся на балансе ОсОО "Ноокат универсал базар" а также автомобиль Lexus GX470 2005 года выпуска, фактически принадлежавший Г.Ш.М. возвращены в государственную собственность.

Расследование продолжается. ГКНБ принимает меры по установлению всех участников и источников финансирования преступной группы.

ГКНБ напоминает, что борьба с организованной преступностью и коррупцией продолжается вне зависимости от ранга и статуса фигурантов.


