Сотрудник охраны МВД входил в группу браконьеров, задержанных на Иссык-Куле

В Иссык-Кульском районе задержаны четверо жителей села Бостери, которые занимались незаконным выловом рыбы с использованием самодельного электрического устройства. Один из задержанных является сотрудником службы охраны МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По данным милиции, задержание произошло 20 ноября 2025 года около 02:30 в селе Григорьевка в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поддержке патрульно-постовой службы УВД области. Граждане Д.Р. (1982 г.р.), А.Н. (1983 г.р.), Ш.Э. (1988 г.р.) и Т.А. (1987 г.р.) осуществляли лов рыбы в реке, впадающей в озеро, используя устройство для подачи электрического тока от автомобильного аккумулятора.

У задержанных изъяты 7 штук форели, аккумулятор, фонарик, электрический сачок и самодельный электроприбор.

В домах мужчин проведены неотложные обыски. У А.Н. обнаружены 20 форелей и 14 патронов, у Д.Р. - рог дикого животного. Все подозреваемые водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР.

Следствие продолжается.


Иссык-Кульская область, браконьерство
