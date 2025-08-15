Итоги VII КРЭФ: $270 млн инвестиций и новые отраслевые соглашения

С 13 по 15 августа на живописном берегу озера Иссык-Куль прошел VII Кыргызско-Российский экономический форум. Мероприятие в курортном поселке Бостери стало одним из ключевых деловых событий года для Кыргызстана и России. Форум собрал более тысячи участников - представителей бизнеса, государственных структур и экспертного сообщества из Кыргызстана, России и других стран Евразийского экономического союза.

Официальное открытие форума началось с зачитывания приветственных обращений президентов двух стран - Садыра Жапарова и Владимира Путина. Российский лидер особо отметил символичность проведения форума на берегу прекрасного Иссык-Куля и назвал эту встречу продолжением доброй традиции экономического диалога между союзниками.

От имени президента Кыргызстана приветствие озвучил замглавы администрации президента Азамат Кадыралиев, подчеркнув рекордные темпы роста экономики республики - около 9% ежегодно с 2022 года, что на сегодня является одним из самых высоких показателей среди стран СНГ и ЕАЭС.

Глава государства в своем обращении подчеркнул, что нынешний форум - важнейший инструмент укрепления деловых связей между Бишкеком и Москвой. Он напомнил, что товарооборот между Кыргызстаном и Россией достиг $3,9 млрд, а экспорт кыргызстанских товаров вырос почти на 40%. Прямые российские инвестиции в экономику республики за последний год составили $280 млн, причем Российско-Кыргызский Фонд развития за время своей деятельности профинансировал уже почти 4 тысячи проектов на $900 млн. Эти факты говорят о поступательном наращивании сотрудничества и о том, что экономический союз двух стран приносит конкретные плоды.

Этот тезис подтверждает и следующие цифры: в 2024 году Россия заняла более 22% в структуре внешней торговли Кыргызстана, а за январь–май 2025 года объем двустороннего товарооборота увеличился еще на 18,2%. И, как отметил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, в Кыргызстане уже работают более 1,7 тысячи компаний с российским капиталом, причем за последние два года их число увеличилось на 70%. Совокупный объем накопленных российских инвестиций достиг $1,2 млрд.

Центральной темой VII форума стал "Цифровой суверенитет как драйвер экономического роста". При этом программа охватила широкий спектр вопросов развития: от подведения итогов десятилетия членства Кыргызстана в ЕАЭС до взглядов в цифровое будущее экономики. На пленарном заседании обсуждалась технологическая кооперация в евразийском союзе, необходимость защищенности национальных данных и развития собственной IT-инфраструктуры.

"Цифровой суверенитет - ключевой фактор экономической стабильности и безопасности", - подчеркнул Алексей Оверчук, добавив, что совместные проекты в сферах торговли, транспорта, логистики и искусственного интеллекта ускорят интеграцию стран ЕАЭС и усилят позиции бизнеса.

Отдельное внимание уделялось успехам цифровой трансформации в Кыргызстане. Первый замглавы кабмина Данияр Амангельдиев отметил, что государство приоритетно поддерживает цифровизацию - реализуются национальные программы "Цифровой Кыргызстан" и "Startup Кыргызстан". Он привел показательную цифру: к концу 2024 года в Парке высоких технологий Кыргызстана зарегистрировано 477 IT-компаний, которые суммарно достигли выручки 11,4 млрд сомов, причем 94% этой продукции идет на экспорт. Эти достижения свидетельствуют о формировании в республике динамичной цифровой отрасли.

Российские коллеги поделились собственным опытом и технологиями. Так, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на пленарной дискуссии заявил о готовности помочь Кыргызстану в создании интегрированной системы кибербезопасности. В Татарстане выстроена многоуровневая система киберзащиты с круглосуточным мониторинговым центром, способная отражать атаки любого масштаба.

"Эта система защищает не только госорганы, но и промышленные предприятия. Наш опыт показывает, что комплексный подход способен обеспечить защиту от кибератак любого уровня", - отметил Минниханов.

Он предложил внедрять аналогичные решения в Кыргызстане и обучать специалистов, подчеркнув, что система Татарстана выдержала многотысячные кибератаки во время подготовки крупных мероприятий (саммита БРИКС и Игр будущего). Подобное сотрудничество в цифровой сфере отвечает интересам обеих стран: российская IT-отрасль за последние 5 лет увеличила свой вклад в ВВП более чем в 1,5 раза, и Москва приглашает кыргызские компании активнее использовать передовые российские технологии - например, собственные большие языковые модели Yandex GPT-5 и "ГигаЧат" от Сбера - для повышения эффективности бизнеса.

Кроме того, программа форума включала тематические сессии по наиболее актуальным направлениям экономики. Обсуждались цифровые финансовые инструменты и развитие электронной коммерции, модернизация логистики и трансграничной инфраструктуры, создание единых стандартов в транспортной сфере. Отдельный блок был посвящен туризму: речь шла о цифровизации туристических услуг, формировании единого туристического пространства в Центральной Азии, развитии горнолыжных и экологических курортов. Неслучайно, что сам форум проходил на берегу Иссык-Куля - одном из самых красивых озер мира, тем самым Кыргызстан продемонстрировал иностранным гостям инвестиционный потенциал местной индустрии гостеприимства.

"Уверен, проведение форума на Иссык-Куле позволит в полной мере показать туристический потенциал нашей страны и привлечет новые инвестиции в эту перспективную отрасль", - подчеркнул Данияр Амангельдиев.

Эти слова уже находят подтверждение на практике: еще на прошлом форуме был заключен контракт с участием российского капитала на строительство современного отеля на Иссык-Куле под брендом Azimut Hotels, в который РКФР инвестирует $9,3 млн.

Одним из главных событий форума стала выездная сессия Петербургского международного экономического форума на тему "Экономика партнерства: от локализации производств к расширению рынков". Такой формат был реализован впервые, а участие экспертов ПМЭФ придало мероприятию международный масштаб.

Помимо пленарных и панельных дискуссий прошли B2B-встречи предпринимателей, работала выставка с более чем 50 стендами, где были представлены совместные проекты и продукция в промышленности, агросекторе, транспорте, цифровой экономике, медицине и туризме. Такая выставочно-ярмарочная экспозиция позволила наглядно продемонстрировать успехи кооперации и наладить новые деловые контакты.

Важной чертой VII форума стал очень представительный состав делегаций. В работе форума приняли участие высокопоставленные официальные лица двух стран, руководители регионов, главы крупных компаний и союзов. Делегацию России возглавил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, который курирует в кабмине вопросы евразийской интеграции. Специально для участия в форуме на Иссык-Куль прибыл и Рустам Минниханов, руководитель Республики Татарстан - одного из промышленно развитых регионов РФ. В числе гостей был Сергей Глазьев, сейчас занимающий пост государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России. Со стороны Кыргызстана форум курировал первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев, а также в дискуссиях участвовали профильные министры - экономики, цифрового развития, энергетики и другие. На площадке можно было видеть и представителей соседних стран: например, на форум приехали председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Джамшед Джумахонзода и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

В рядах бизнес-делегаций также было немало известных персон. Российско-Кыргызский Фонд развития представлял глава правления Артем Новиков. От Евразийской экономической комиссии выступили министры ЕЭК Арзыбек Кожошев и Варос Симонян - они курируют, соответственно, энергетику и инфраструктуру, а также внутренние рынки и цифровизацию в рамках союза. К диалогу подключились топ-менеджеры крупных банков и компаний: в дискуссиях участвовали первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников, вице-президент "Лаборатории Касперского" Юлия Шлычкова, гендиректор "Почты России" Михаил Волков, представители Wildberries, "Яндекса", "Росатома" и многих других. Такой солидный состав позволил обсуждать вопросы сотрудничества действительно предметно, на уровне принимающих решений лиц.

Однако, главный критерий успеха любого экономического форума - это пакет достигнутых договоренностей. В этом смысле VII Кыргызско-Российский форум продемонстрировал весьма солидные результаты. Всего было подписано 29 соглашений и меморандумов, направленных на укрепление инвестиционного сотрудничества и запуск совместных проектов в различных секторах экономики. А общая сумма достигла $270 млн. По словам Артема Новикова, этот показатель превысил уровень прошлого года почти на 2 млрд сомов (на $23 млн по текущему курсу).

Пакет соглашений охватил транспорт, промышленность, энергетику, цифровые финансы и экологию. Среди ключевых проектов - финансирование приобретения новых воздушных судов для гражданской авиации Кыргызстана, поставка на Иссык-Куль электрического круизного катера "Эковольт", меморандум о стабильных поставках металлопродукции с ПАО "ММК", локализация производства локомобилей-роботов на базе "Кыргыз Темир Жолу", а также запуск совместно с АО "Бакай Банк" и ООО "РВБ" проекта "Платформа роста" для МСБ. РКФР и ЕАБР договорились о совместном финансировании проектов на $35 млн, а с Финнадзором и Кыргызской фондовой биржей - о выпуске ценных бумаг Фонда. В агросекторе РКФР профинансирует строительство молокоперерабатывающего завода "Экопродукт Азия", а в экологии - проект завода по переработке твердых бытовых отходов в Бишкеке. Все соглашения подкреплены участием ведущих институтов и реальными инвестициями, что повышает шансы на их успешную реализацию.

Подписанные на Иссык-Куле соглашения 2025 года закладывают фундамент для следующих этапов сотрудничества. По итогам форума эксперт, директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, который был среди приглашенных участников форума, отмечает, что мероприятие является важным в системе выстраивания взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и странами-участницами, учитывая состав делегатов, которые принимают решения, формируют дорожную карту и обеспечивают ее реализацию в рамках евразийской интеграции.

"Важный элемент форума - участие представителей бизнеса, в том числе таких гигантов, как "Росатом" и другие крупные корпорации. Широко был представлен и банковский сектор Кыргызстана, что также имеет большое значение, поскольку взаиморасчеты проходят именно через банковские структуры", - подчеркивает Шестаков.

Отдельно он выделил Российско-Кыргызского Фонда развития, который, по словам эксперта, не только стал соорганизатором мероприятия, но и подписал соглашения о выделении средств на развитие промышленного производства в республике.

"Такая связка, на мой взгляд, играет важную роль в продвижении процессов ЕАЭС", - говорит глава ЦЭИ "Ой Ордо". - "Еще один знаковый момент - активное участие руководства правительства Кыргызстана в работе форума. Они подтвердили стратегическое значение для страны участия в этом союзе. Форум в очередной раз показал, что основные потоки товарной продукции, производимой в странах ЕАЭС, находят спрос именно внутри объединения. В ЕС нашу продукцию особо не ждут, и основные показатели экспорта мы достигаем за счет рынков ЕАЭС".

Об этом, в частности, как отмечает Игорь Шестаков, говорил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. Он неоднократно подчеркивал этот факт в своих выступлениях на форуме. Вместе с тем было отмечено, что наблюдается снижение товарооборота, и здесь есть над чем работать.

"Тематика форума в этом году - современные высокие технологии, которые касаются не только экономики, но и вопросов безопасности. Это фактически план действий на ближайшие годы для ЕАЭС, ведь развитие искусственного интеллекта и внедрение передовых технологий делает продукцию более конкурентоспособной. Компании, которые применяют такие решения, добиваются лучших результатов. Не случайно на выставке, проходившей параллельно с форумом, был представлен Парк высоких технологий. Основные итоги форума, уверен, найдут отражение в решениях, которые будут приняты на встрече премьер-министров стран-участниц ЕАЭС, также запланированной на Иссык-Куле", - заключил эксперт, директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.